“広報部長”エルコリが発案、監督「日本という国へのリスペクトの証」ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）チェコ代表は5日、韓国に4-11で敗れた。前日の4日にはパベル・ハジム監督が強化試合で着用し話題を呼んだカタカナで「チェコ」と記されたユニホームについて言及。明かされたその理由に日本のファンから「どんどん好きに」と感激の声が上がっている。宮崎でキャンプを行ったチェコ代表は、ロッテとの練習試合で