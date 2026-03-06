【テレビ局に代わり勝手に「情報開示」】【こちらも読む】NHK大河ドラマには「架空の女性」が登場するケースが多いですが、史実と反しても恋愛要素がないと視聴率が取れないのでしょうか？やっぱり「報道系の新番組」ですかね。日テレは、新報道番組が決まり、『真相報道 バンキシャ！』以来、約24年ぶりだそうですよね。TBSは40年続いた『アッコにおまかせ』の後に上田晋也さんの新番組が発表されましたが、こちらもニュースや