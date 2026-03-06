タレントの若槻千夏（41）が3月5日、都内で「＆ONDO 2026 春夏 新製品プレス発表会」に出席した。【写真】“美しすぎるラウンドガール”雪平莉左はスポーツ＆ギャンブル好きなオジサン心をワシづかみサーモスの遮熱の技術を生かした新製品の日傘を差して登場した若槻は、「暑い季節になると、イベントが増えるじゃないですか。“夏”って芸名についているからキャスティングされることが多くて、夏暑くてよかったーって思いま