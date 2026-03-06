ＮＨＫは６日、報道局に所属する職員が５日に逮捕されたと発表した。同局によると、逮捕されたのは報道局スポーツセンター職員の中元健介容疑者（５０）。今年１月４日、東京・渋谷区内で通行中の女性にわいせつな行為をしたとして不同意性交等の疑いがもたれている。同局は「職員が逮捕されたことは誠に遺憾であり、被害にあわれた方、視聴者の皆さまに深くお詫び申し上げます。事実関係を早急に確認し、厳正に対処します」