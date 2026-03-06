第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。史上４校目の春連覇を目指す横浜（神奈川）は、初戦の相手が神村学園に決まった。横浜の小野舜友主将（３年）は「初戦が一番大事だと思いますし、初戦を勝たないと次はない。対戦相手も決まりましたし、自分の中では楽しみでもある。どれだけの力が出せるのか、個人的にはすごく楽しみです」と意気込んだ。神村学園の印