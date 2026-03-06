東京・小金井市の寺に侵入し住職の女性を殴ってケガをさせたうえ、現金などを奪おうとしたとしてペルー人の男が逮捕されました。警視庁によりますと、ペルー国籍のナカノ・ベラステギ・アレックス・ユリ容疑者は去年7月、深夜に小金井市の寺に侵入し、寝ていた80代の住職の女性の顔や腹を殴りケガをさせたうえ、現金などを奪おうとした疑いがもたれています。住職の女性はろっ骨を折るなど全治4週間のケガをしました。ナカノ・ベラ