おしゃれを面倒くさがるパパと、ちょっとでもいいから服を着こなしてほしいママ…。そんなパパママを救済するため、人気スタイリスト・吉村祥吾さんにダサい服装を「普通」に見せるコツを伝授してもらう。今回のテーマは「パーカーの着こなし方」。パーカーはダサく見えがち？着心地も楽だし、工夫せずに着てもそれなりにおしゃれになる気がする…。そんな理由から、休日はいつもパーカーばかり着ているパパも少なくないのではない