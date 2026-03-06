レインズインターナショナルが展開する「牛角」は9日より、春の期間限定メニューとして『厳選上みすじ』および『うなぎの石焼ビビンバ』を販売する。発売に先立ち、お披露目を兼ねたメディア限定試食会を2月27日に牛角赤坂店にて開催した。【写真】希少価値高い…「みすじ」と「上みすじ」のサイズ比較『厳選上みすじ』（税込968円）は、牛1頭から約2〜3キログラムしか取れない希少部位「ミスジ」の中でも、さらにサシが入った