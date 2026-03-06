大阪府八尾市の住宅で昨年2月、コンクリート詰めにされた女児の遺体が見つかった事件で、傷害致死と死体遺棄の罪に問われた叔父の無職飯森憲幸被告（42）の裁判員裁判が6日、大阪地裁（伊藤寛樹裁判長）で開かれ、検察側は懲役12年を求刑した。弁護側は懲役4年以下の判決を求め結審。判決は13日に言い渡される。検察側は論告で、女児に一方的で執拗な暴行を加え、犯行は悪質だと指摘。死亡させた後も発見を恐れて遺体を隠し「