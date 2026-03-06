金子恭之国土交通相は6日の記者会見で、オマーン湾に停泊していた日本関係船舶で、空からの落下物と思われる破片を発見し、軽微な損傷があったと明らかにした。けが人はなく、運航に支障はないという。乗組員に日本人はいない。日本時間の4日午前7時半ごろに確認された。米国とイスラエルによるイラン攻撃や、イランの報復が関連している可能性について、国交省は「断定できない」としている。