グラビアアイドルでタレントの鈴木聖（たから、25）が6日、自身のインスタグラムを更新。パチンコ・パチスロ専門情報サイト「スロパチステーション」のライターでYouTubeチャンネル「すろぱちすてぇしょん」でも人気の、れんじろうと結婚したことを公表した。「いつも応援してくださっている皆さまへ」とし、「私事ではありますが、このたびスロパチステーションのれんじろうさんと、結婚いたしましたことを報告させていただきます