絵本作家・せなけいこのロングセラー絵本『めがねうさぎ』『おばけのてんぷら』の50周年を記念した特別ギフトボックス『めがねうさぎ50th絵本とてんぷらころもつきおばけセット』（ポプラ社）が2026年3月4日に発売された。 【写真】天ぷらころもを脱がせると……おばけのぬいぐるみを見る モダンな作風で知られる画家の武井武雄氏に師事し、絵本の世界に入ったせなけいこ。2025年には『めがねうさぎ』が刊行50周年、