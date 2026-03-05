黒川博行『国境』（文藝春秋／2014年12月4日刊）が監督・井筒和幸、主演・伊藤英明、染谷将太で実写映画化されることが2026年3月5日に発表された。 【写真】黒川博行『国境』上・下 映画化もされた「後妻業」をはじめ、数多くの作品を送り出す、小説家・黒川博行の“疫病神”シリーズ。大阪のヤクザ・桑原と、建設コンサルタント・二宮がバディを組み、アウトロー2人が悪党を相手に暴れ回るこのシリーズは