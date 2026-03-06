アメリカ国務省は、南米・ベネズエラの暫定政権と外交関係の回復で合意したと発表しました。アメリカ国務省は5日、ベネズエラの暫定政権と外交関係の回復で合意したと発表し、「ベネズエラの安定の促進、経済回復の支援、そして政治的和解の前進に向けた両国の取り組みが促進されるだろう」とコメントしました。そのうえで、「アメリカの関与は民主的に選ばれた政府への平和的な移行に必要な条件を整え、ベネズエラ国民が前進でき