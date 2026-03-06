第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。２３年以来の頂点を目指す山梨学院（山梨）の初戦（２２日１４時）の相手は長崎日大（長崎）に決まった。最速１５２キロの投打二刀流・菰田陽生（こもだ・はるき、３年）は「どこが来ても１回戦がまず大事。今回長崎日大を引いて１回戦全員でいい感じに入れるようにしたい」と力を込めた。昨年末にナインは吉田洸二監督の