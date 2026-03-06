さいたま市の私立埼玉栄高で2024年、男子生徒4人が乗ったグラウンド整備用の車が横転し、うち2人が死傷した事故で、埼玉県警は6日、車の管理を怠ったなどとして業務上過失致死傷の疑いで、同校の男性教諭2人を書類送検した。県警によると、2人は男子サッカー部の監督（43）とコーチ（38）。事故が起きた日、車の鍵は車内に置かれ、ドアも無施錠だった。2人は事故前から車体やミラーが壊れていたことを認識しており、県警は生徒