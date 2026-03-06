ホワイトハウスが投稿した映像/X/@WhiteHouse（CNN）米ホワイトハウスがイラン国内へのミサイル攻撃の映像にゲーム「コール・オブ・デューティ」の映像を混ぜたSNS動画を投稿し、批判に直面している。批判を受けているのは、「星条旗の厚意により」とのキャプションが付された約1分間のモンタージュ動画。イーロン・マスク氏のX（旧ツイッター）で3000万回あまり再生された。コメント欄には驚きや面白がる声、嫌悪感が入り混じった