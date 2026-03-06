JR東日本が今月14日から運賃を値上げするのを前に、駅の運賃表を取りかえる準備作業が行われました。6日未明、終電後の東京駅では作業員が運賃表を改定後のものに取りかえ、その上にあと1週間ほど使う改定前の運賃表を貼り付けてスムーズな移行に備えました。JR東日本は人件費や設備費の高騰などを理由に、今月14日から、運賃を平均7.1％引き上げます。これまで特に低く抑えられていた山手線内や東京近郊の運賃は他の地域と同じ水