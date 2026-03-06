最近、スーパーで手に取る商品の値上がりを実感する場面が増えています。特に食品の値上がりは毎日の食卓に直結するので、家計への影響を強く感じている人も多いでしょう。実際、どの食品がどれくらい値上がりしたのか、総務省の家計調査データをもとに、2020年から2025年の5年間で値上がり率が大きかった食品をランキングにしてご紹介します。2020年から2025年の5年間で値上がり率が大きかった食品は?食品値上がり率ランキング総