歌手のBoAが、本格的な再出発を宣言した。3月5日、BoAと個人事務所のBApal Entertainmentは、公式SNSを通じて「公式ファンクラブの公募を開始した」と発表した。【写真】BoA、新プロフ写真公開されたコンセプト写真では、BoAが階段に座り「BApal」と記された紙袋を手にして微笑む姿が収められており、周囲の人物が袋で顔を隠すユニークな演出が目を引いた。BoAは昨年末、25年間所属したSMエンターテインメントとの専属契約を終了。