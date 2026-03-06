ガールズグループ2NE1のパク・ボムが、メンバーのパク・サンダラに関する“薬物使用”を一方的に暴露し物議を醸すなか、何事もなかったかのように近況写真を投稿し、世間の注目を集めている。パク・ボムは3月6日、自身のインスタグラムに「パク・ボム♥」というコメントを添えて、濃いスモーキーメイクを施した自撮り写真を掲載した。【話題】パク・ボム、メンバー実名入り“薬物暴露”彼女は3月3日から数回にわたり直筆の手