東京ドームの夜空に、巨大な「満月」が昇った。LGツインズの“看板”から、いまや韓国代表の“切り札”へと生まれ変わったムン・ボギョンが、WBCの舞台で強烈な「ムーンショット（Moon Shot）」を放ち、勝利の立役者となった。【WBC】韓国はまた1次ラウンド敗退？ 海外メディアの冷酷予想ムン・ボギョンは3月5日、東京ドームで行われたWBC本戦1次ラウンドのチェコとの初戦で、1回裏の決勝満塁本塁打を含む3打数2安打5打点の活躍を