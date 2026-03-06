牛めし･定食チェーンの「松屋」は、3月10日(火)10時から、「サムギョプサル風極厚豚カルビ焼肉定食」を販売する。販売店舗は一部店舗を除く全国の松屋。価格は1,180円(税込)で持ち帰りも可能。〈極厚塩豚カルビ肉をジューシーに焼き上げ、肉々しく旨味と甘みが広がる味わいに〉「サムギョプサル風極厚豚カルビ焼肉定食」は、韓国の焼肉料理「サムギョプサル」を松屋の定食メニューとしてアレンジした新商品。しっかり焼き上げた極