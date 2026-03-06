【エリア88 モデリングミッション2】 3月24日発売予定 価格：4,290円 モデルアートはムック「エリア88 モデリングミッション2」を3月24日に発売する。価格は4,290円。 「エリア88 モデリングミッション2」は新谷かおる氏マンガ「エリア88」に登場する機体を模型で再現するムックの第2弾。最大の魅力はモデルアートオリジナルの完全新金型キット、1/144 F-20 タイガ