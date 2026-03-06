アメリカ国防総省がAI開発の新興企業「アンソロピック」を、供給網に関する脅威となる「サプライチェーンリスク」に指定したと複数のアメリカメディアが報じました。国防総省は5日、AIの軍事利用をめぐってトランプ政権と対立している「アンソロピック」を、国家安全保障上の脅威となる「サプライチェーンリスク」に指定したとブルームバーグ通信などが報じました。「アンソロピック」は、アメリカ軍の機密システム上で唯一使われ