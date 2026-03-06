イランへの攻撃をめぐり、アメリカのヘグセス国防長官は「作戦は決定的に前進している」と話しました。アメリカヘグセス国防長官「我が軍は唯一無二の能力で任務を遂行しており、作戦は決定的に前進している」ヘグセス国防長官は5日、アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃についてこのように話した上で、「防御兵器と攻撃兵器は十分にあり、必要な限りこの作戦を継続することが出来る」と強調しました。また、中東地域を管