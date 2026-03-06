体制転換も視野にキューバへの圧力を強めているアメリカのトランプ大統領は、キューバ側が取引の成立を強く望んでいるという認識を示すとともに、「時間の問題だ」と語りました。アメリカトランプ大統領「キューバでは驚くべきことが起きている。これを解決したい。まずイラン問題を終わらせるが、時間の問題だ」トランプ政権は1月、南米・ベネズエラのマドゥロ大統領を拘束した後、ベネズエラからの石油の輸送を停止するなど、