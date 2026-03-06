米国代表のマーク・デローサ監督が5日（日本時間6日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）初戦となるブラジル戦前日の公式会見に出席した。23年の前回大会に引き続き、指揮を執るデローサ監督。「前回大会、トラウト対大谷の結末を経て、3対2で敗れたことは、長い間考え続けてきました。ロースターを組む際にも、そのことを考慮に入れました。ですから、期待されているのは全勝、つまり優勝することだと思っています