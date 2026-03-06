中東情勢の悪化を受け、日本政府は中東地域にいる日本人の希望者を対象にオマーンの首都マスカットから成田空港までのチャーター機を運航する予定です。旅費は、日本政府が負担します。外務省によりますと、出発は現地時間8日午前0時を予定していて、情勢によっては、日時が変更される可能性があるとしています。また、チャーター機の座席には限りがあり、高齢者や傷病者、妊娠中の人、子ども連れ、短期旅行者などが優先される可能