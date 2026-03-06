【ワシントン共同】ベセント米財務長官は5日、インドにロシア産原油の購入を30日間認めるとX（旧ツイッター）で明らかにした。「世界の市場への原油供給を維持するため」と強調。高騰するエネルギー価格の抑制策の一環とみられる。ベセント氏は投稿で「今回の一時的な措置は、世界のエネルギーを人質に取ろうとするイランの圧力を軽減することが狙いだ」と書き込んだ。対象は海上で行き場を失った原油だとして、ロシア政府に大