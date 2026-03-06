5日夜、群馬県伊勢崎市の道路で79歳の男性が血を流して倒れているのが見つかりその後、死亡が確認されました。警察は、ひき逃げ事件として捜査しています。警察によりますと、5日午後9時ごろ、伊勢崎市の道路で「人が倒れています」と通行人の女性から110番通報がありました。現場では、市内に住む深町金市さんが血を流して倒れていて、病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。現場は片側1車線の道路で、現場には