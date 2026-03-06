世界情勢が混とんとする中核兵器の脅威と平和を訴えるパネル展が、5日から、三重県伊勢市内で始まりました。初日の5日はオープニングセレモニーが開かれ、藤田光一実行委員長が「展示会が核兵器のない世界、戦争のない世界にむけて対話と行動を開始するきっかけになれば」と呼びかけました。また、来賓として挨拶に立った三重県原爆被災者の会の山口詔利会長は「核兵器のリスクが今ほど危機にさらされていることはありません。核軍