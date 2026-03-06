歯科衛生士を養成する三重県立公衆衛生学院で、卒業式が行われ、3年間苦楽を共にした学生たちが、学び舎を後にし、地域医療の現場へ巣立ちました。3年課程の三重県立公衆衛生学院では、今年度、20代から40代までの29人が卒業を迎え、5日行われた卒業式で1人1人に西口輝学院長から卒業証書が手渡されました。卒業生を前に式辞を述べた西口輝学院長は「別れと再会」を込めた歌を卒業生に贈り「それぞれの場所で誇りを持ち歩み続けら