鈴鹿山脈の魅力を発信する新たな名物として、三重県菰野町の観光協会や和菓子店などか開発した「頂きあんどーなつ」を登山者らに山の”頂き”で食べてもらおうというイベントが開かれました。6日から販売される「頂きあんどーなつ」は、菰野町内で明治から続く老舗和菓子店「岩嶋屋」の自家製のあんこを使い、岩をイメージした形に焼き上げたドーナツです。販売されるのはプレーンのほか、四日市市水沢の茶葉を使用した、かぶせ茶