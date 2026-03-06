北中米ワールドカップ開幕まで100日となったのを受けて、米大手スポーツメディア『ESPN』が３月３日、現時点での「ワールドカップ2026のパワーランキング」を発表した。１位から15位までが公開され、アジア勢で唯一ランクインした日本は15位に入った。この結果に、失望を隠せなかったのが韓国メディアだ。『SPOTV NEWS』は「日本はできる、韓国はできない。ホン・ミョンボ監督のチームは、アジアでの力を完全に失った。ワー