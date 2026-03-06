第1ラウンド、2アンダーで18位の松山英樹＝ベイヒル・クラブ（共同）米男子ゴルフのアーノルド・パーマー招待は5日、フロリダ州オーランドのベイヒル・クラブ（パー72）で第1ラウンドが行われ、松山英樹は70で回り、18位だった。久常涼は71で26位。63をマークしたダニエル・バーガー（米国）が首位に立ち、3打差の2位でコリン・モリカワ（米国）ルドビグ・オーベリ（スウェーデン）が続いた。第2ラウンド終了時に50位までと、