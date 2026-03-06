【ニューヨーク共同】日本生命保険米国法人が、対話型生成人工知能（AI）「チャットGPT」が弁護士資格を持たずに法律業務を行ったのは違法として、開発元の米オープンAIをイリノイ州の連邦地裁に提訴したことが5日、分かった。