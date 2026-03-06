◆第４４回中山牝馬Ｓ・Ｇ３（３月７日、中山競馬場・芝１８００メートル）枠順が３月６日、発表された。前走で福島記念を制し、重賞連勝を狙うニシノティアモ（牝５歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ドゥラメンテ）は７枠１４番に決まった。昨年の秋華賞３着、エリザベス女王杯２着とＧ１で好走中のパラディレーヌ（牝４歳、栗東・千田輝彦厩舎、父キズナ）は２枠４番。重賞で連続２着のアンゴラブラック（牝５歳、美浦・尾関知人厩