Windows Centralは3月4日(現地時間)、「Capcom says 50% of sales are now on PC｜Windows Central」において、ゲームソフトウェア開発企業「カプコン」のゲーム売り上げの約半数がPC由来だったと報じた。これは同社が1月27日に発表した「(PDF) 2026年3月期 第3四半期 カンファレンスコール 質疑応答概要」を分析した内容で、PC市場が同社の主要な収益源へと成長し、販売構造が変化した可能性を指摘している。2026年3月期 第3四半