演技指導を名目に俳優の女性２人に性行為をしたとして、準強姦（ごうかん）罪に問われた映画監督で会社役員の榊英雄被告（５５）に東京地裁は６日、懲役８年の実刑判決を言い渡した。検察側は懲役１０年を求刑し、弁護側は女性の証言には信用性がないとして無罪を主張していた。