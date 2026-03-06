【取材の裏側現場ノート】国際大会の最高峰「ＷＢＣ」でプレーする意義をかみ締めて、今回もグラウンドに立つ。前回大会に続く世界一を目指す「侍ジャパン」の周東佑京外野手（３０＝ソフトバンク）は、亡き母の野球愛に導かれて今がある。２０２４年春、最愛の母と死別。その１年前に開催されたＷＢＣで、闘病中だった母は東京での１次ラウンドにかけつけ、米・マイアミでの決勝ラウンドはテレビの前で声援を送ってくれた。日