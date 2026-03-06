ワンパターンになりがちな厚揚げも、豚バラでぐるりと巻けば大変身。外は香ばしく、中はふんわり。分厚いステーキのような食べごたえに感動です。甘辛味がじゅわっとからみ、ご飯がすすむこと間違いなし。ひとりで1枚、ぺろりといけちゃうおいしさですよ。『厚揚げの肉巻きステーキ』のレシピ材料（2人分）厚揚げ（小）……2枚（約280g） 豚バラ薄切り肉……4枚（約100g） 塩……少々 片栗粉……大さじ1/2 〈A〉砂糖……大さじ1