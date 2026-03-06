退職代行サービス「モームリ」の運営会社社長ら4人が弁護士違反の疑いで逮捕・起訴されていた事件で、警視庁が3月4日、4人を組織犯罪処罰法違反の容疑で追送検したと報じられました。報道（共同通信、3月4日など）によると、追送検されたのは「モームリ」運営会社社長とその妻、提携していたとされる弁護士事務所の代表ら弁護士2人です。退職希望者を弁護士へ紹介することの対価として受け取った違法な紹介料を「アフィリエイト広