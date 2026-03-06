米政府ロシア産原油の一部をインドに販売することを容認 米政府は一時的にロシア産原油の一部をインドに販売することを容認した。今月5日までに船舶に積み込まれたロシア産の原油および石油製品の販売に関連する取引が対象。 ベッセント米財務長官は、インド精製業者がロシア産原油を購入できるよう30日間の一時的な免除を発出すると発表。