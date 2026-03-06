『ますだおかだ増田のラジオハンター』の今週のハンターのコーナーにロマンスハンターとしてパピヨンズ ちよみさんが登場した。 ©️ABCラジオ 鉄板ネタの「てい！」を叫びつつ登場した、ちよみさん。4月20日（月）に浅草の東洋館にて『熟漫～熟女漫才グランプリ～』が開催決定したことをラジオで発表した。 パーソナリティーの増田は「元々は、姉さん（ちよ