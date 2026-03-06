6日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝157円台半ばで取引された。午前10時現在は前日比22銭円安ドル高の1ドル＝157円47〜49銭。ユーロは34銭円安ユーロ高の1ユーロ＝182円82〜86銭。中東情勢を巡る先行きの不透明感から「有事のドル買い」が根強く、円を売ってドルを買う動きが先行した。市場では「原油価格の上昇を受けて、物価高が長引くリスクも警戒されている」（外為ブローカー）との声があった。