６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５７円４６銭前後と前日の午後５時時点に比べ２０銭程度のドル高・円安で推移している。 ５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円５９銭前後と前日に比べ５０銭強のドル高・円安で取引を終えた。原油高を受けてインフレ再燃が意識され、米利下げ観測が後退するなか１５７円８５銭まで上伸する場面があった。 た