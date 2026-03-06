ジンズホールディングスは続伸している。５日の取引終了後に発表した２月度の月次売上状況（速報）で、国内アイウェアショップの既存店売上高が前年同月比６．７％増と３７カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。 降雪などの天候による客足への影響はあったものの、引き続き継続的な販促や店舗における接客強化施策により、顧客１人当たりの購買価格が向上した。なお、全店売上高は同９．４％増だった。