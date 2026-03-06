ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥＣＯＭＰＡＮＩＥＳが急落している。中国メディアの観察者網などが５日、回転ずしチェーン「スシロー」の北京の店舗について、現地当局が立ち入り検査を実施したと報告していると報じた。マグロに寄生虫の卵が付着していたという市民の苦情を受けて、当局は事態を受け止め現場検証を行ったという。報道を嫌気した売りが膨らんでいる。Ｆ＆ＬＣは６日午前、ＭＩＮＫＡＢＵＰＲＥＳＳの取材