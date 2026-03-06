ＷＴＩ原油価格連動型上場投信やＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅＷＴＩ原油上場投資信託が高い。５日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の４月限が前日比６．３５ドル高の１バレル＝８１．０１ドルに急上昇した。一時８２．１６ドルと２４年７月以来の水準に上昇した。米国・イスラエルとイランの軍事衝突が湾岸地域に拡大しており戦闘が長期化することが警戒され、原油価格は上昇基調